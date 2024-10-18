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Кортава: «Чемпионат мира по медиафутболу пройдет в ОАЭ в 2025 году»

Дмитрий Кортава рассказал, что ЧМ по медиафутболу пройдет в ОАЭ в 2025 году.

«Мы собираемся провести чемпионат мира по медиафутболу в 2025 году в ОАЭ. Хотелось бы назвать все 16 сборных‑участниц, но мы хотим сделать красивые презентации в духе медиафутбола.

Это будет очень красивый контент. Это будут все континенты мира. Конечно же, будет сборная России.

Что обязательно, со своим флагом и гимном. Это будет полноценное большое соревнование», – заявил технический директор Winline Медиалиги.

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с Францией и Нидерландами

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Кортава
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
Чемпионат мира по медиафутболу
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