Кортава: «Чемпионат мира по медиафутболу пройдет в ОАЭ в 2025 году»
Дмитрий Кортава рассказал, что ЧМ по медиафутболу пройдет в ОАЭ в 2025 году.
«Мы собираемся провести чемпионат мира по медиафутболу в 2025 году в ОАЭ. Хотелось бы назвать все 16 сборных‑участниц, но мы хотим сделать красивые презентации в духе медиафутбола.
Это будет очень красивый контент. Это будут все континенты мира. Конечно же, будет сборная России.
Что обязательно, со своим флагом и гимном. Это будет полноценное большое соревнование», – заявил технический директор Winline Медиалиги.
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с Францией и Нидерландами
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Матч ТВ»
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