Кортава: «Чемпионат мира по медиафутболу пройдет в ОАЭ в 2025 году»

Дмитрий Кортава рассказал, что ЧМ по медиафутболу пройдет в ОАЭ в 2025 году.

«Мы собираемся провести чемпионат мира по медиафутболу в 2025 году в ОАЭ. Хотелось бы назвать все 16 сборных‑участниц, но мы хотим сделать красивые презентации в духе медиафутбола.

Это будет очень красивый контент. Это будут все континенты мира. Конечно же, будет сборная России.

Что обязательно, со своим флагом и гимном. Это будет полноценное большое соревнование», – заявил технический директор Winline Медиалиги.

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с Францией и Нидерландами