Гаджиев заплатит миллион рублей Fight Nights в случае победы над Rocket Team
Камил Гаджиев пообещал Fight Nights миллион рублей за победу над Rocket Team.
Команды сыграют между собой в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги. Победа в матче гарантирует Fight Nights выход в плей-офф.
Rocket Team занимает 7-е место в турнирной таблице, Fight Nights – 8-е. Обе команды набрали по 10 очков.
В 7-м туре Fight Nights уступили 2Drots (0:1), а Rocket Team обыграла Lotus (2:0).
«Как будто застряли в матрице». Пятый поединок 2Drots и Fight Nights – как это было?
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Rocket Team
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