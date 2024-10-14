Гаджиев заплатит миллион рублей Fight Nights в случае победы над Rocket Team

Камил Гаджиев пообещал Fight Nights миллион рублей за победу над Rocket Team.

Команды сыграют между собой в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги. Победа в матче гарантирует Fight Nights выход в плей-офф.

Rocket Team занимает 7-е место в турнирной таблице, Fight Nights – 8-е. Обе команды набрали по 10 очков.

В 7-м туре Fight Nights уступили 2Drots (0:1), а Rocket Team обыграла Lotus (2:0).

«Как будто застряли в матрице». Пятый поединок 2Drots и Fight Nights – как это было?