«Как будто застряли в матрице». Пятый поединок 2Drots и Fight Nights – как это было?

Репортаж Ильи Ковалева.

2Drots и Fight Nights снова играют в WInline Кубке Медиалиги – в пятый раз за семь туров. Как проходил очередной матч безумной суперсерии – в репортаже Спортса’’

«Это вызывает истерический смех, но ничего не поменять». Игроки не рады затянувшейся серии

«Я не выйду на поле, мы не хотим играть с Fight Nights», – жаловался хавбек 2Drots Артур Газданов после четвертого матча против команды бойцов.

Осенью 2024-го вместо очередного сезона Winline Медиалиги проходит Кубок. Менее длинный турнир, групповой этап играют по швейцарской системе: первое место всегда против шестого, а второе рубится с пятым. Такая система привела к забавной статистический аномалии : 2Drots и Fight Nights играли друг с другом пять раз за семь туров. Четыре из этих матча игрались подряд.

Такая затяжная серия – главный мем осени в медиафутболе. Кто-то реагирует мемами и шутками, лига заявляет, что это уникальный прецедент, а форвард 2Drots честно признался, что воспринимает матчи как товарищеские.

«Это вызывает истерический смех, но ничего не поменять, – рассказал Спортсу’’ перед матчем защитник Fight Nights Михаил Долгушин. – У меня такое впервые, как и у многих ребят, я думаю. Одно и то же время, одни и те же люди, даже погода в последнее время плюс-минус похожая. Как будто застряли в матрице. Если бы был выбор, точно хотел бы сыграть с другой командой».

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Кажется, лига сама не в восторге от такого количества повторов. С третьего матча 2D и FN играют вечером пятницы, хотя обычно праймовые матчи ставят на субботу или воскресенье.

За час до игры ажиотаж почти не чувствовался. Приближение медиафутбола выдавал только лоток с атрибутикой: шарфы «Амкала», 2Drots и «Броуков» – по 800 рублей, значки – по 100.

На стадионе было бодрее: на трибуны подтягивались зрители, футболисты активно разминались.

«Нам не важно с кем играть, мы готовы ходить и поддерживать команду в каждом матче. Тем более с такой крепкой командой как Fight Nights» – рассказал болельщик 2Drots Григорий.

«Это реально, как день сурка, – рассказал Спортсу’’ президент 2Drots Некит. – Мы играли с ними, когда мы были на первом месте, а они на шестом. Когда мы были на третьем, а они на четвертом. Но этот матч важен тем, что осталось два тура, и мы находимся на втором месте, с которого напрямую выходишь в финальную часть ».

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Об усталости от суперсерии говорили и в круге 2Drots. «Хоть это и пятый раз, но давайте, как будто мы впервые играем с ними», – призывал президент 2Drots Некит.

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В первом тайме важность матча, о которой говорил Некит, почти не чувствовалась: журналисты болтали на бровке, скамейки молчали в ожидании опасных моментов. Всплеск был дважды: при желтой Острому из Fight Nights, второй – при его удалении.

В перерыве трибуны активизировались – блогеры Кадрол и Виталик (6 млн подписчиков) пошли фоткаться со зрителями, а потом двинули на поле бить по воротам. Каждый удар сопровождался овациями.

Главное случилось в концовке матча. 2Drots взяли дополнительную минуту – это право они выиграли в челлендже. Быстро выяснилось, что в конце челленджв Эдамс и Кузен выбрали в качестве приза просмотр ВАР. Решение изменить приз на дополнительную минуту 2Drots приняли перед матчем. Хотя обычно так не делается.

«У нас был момент, когда мы выиграли в челлендже, – рассказывал после матча главный тренер Fight Nights Дмитрий Смирнов. – Мне ребята позвонили и сказали, что есть 5-10 минут, чтобы выбрать дополнительный ВАР или минуту. У меня был временной лимит . Перед матчем у меня никогда не спрашивали».

Именно в эту дополнительную минуту 2Drots забили – за 9 секунд до финального свистка. Отыграться Fight Nights не успели, и 2D победили 0:1.

После матча обе команды ждала приятная новость – в следующем туре они в любом случае не сыграют друг с другом.

«Я люблю, когда рутина, повседневные вещи, – рассказал Спортсу’’ Жека, второй президент 2Drots. – Матчи с Fight Nights стали настолько привычны. Для меня это очередной день, который нужно пережить и сыграть с ними. Буду скучать по ним».

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