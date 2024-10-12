Эль Матадор о плюсах в повторяющихся матчах с 2Drots: «Много людей на трибунах и на трансляциях»
– Каково каждую неделю готовиться к 2Drots?
– Тяжело готовиться каждый раз к одной и той же команде, когда ты видишь один и тот же футбол. Ментально это не легко.
– Плюс ли, что вы 5-й раз играли и хорошо друг друга изучили?
– Это большой плюс для всех, потому что и мы, и они знают, как все играют, В жетон плане проще. Также большой плюс, что приходят много людей на трибуны и много людей смотрят трансляции. Ты становишься более узнаваемым за счет таких команд.
Стали чаще узнавать. Вообще когда попадается гранды, ты становишься более узнаваемым. Ну и всегда находишься в хорошем тонусе, – рассказал защитник Fight Nights корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.
2Drots обыграли Fight Nights (1:0) в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги.
«Как будто застряли в матрице». Пятый поединок 2Drots и Fight Nights – как это было?
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