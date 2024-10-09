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Спортивный директор Fight Nights Шишков: «Надеюсь, люди будут замечать, что мы уже одна из топовых команд медиафутбола»

Спортдир Fight Nights Дмитрий Шишков считает свою команду топом медиафутбола.

Из 8 игр сыграть c 2D 4 – это уже ту мач, а 5… Но такие правила. Экспериментальный сезон. В Кубке Надежды вообще играли 9 на 9. Слава богу, что до нас такие эксперименты не дошли.

У нас уже дерби с грандом медиафутбола – каждый тур мы готовимся к 2Drots. 3 мачта итак было дофига, но 4 – это ужас, конечно. Хочется с новой командой поиграть.

– 4 мачта с 2Drots, и во всех вы держитесь на равных.

– Команда для этого и пашет, чтобы играть наравне с таким грандом как 2D. Но до момента – каждым моментом нужно дорожить. У нас они были, но мы не реализовали.

– Но при этом про FN вспоминают не в первую очередь, когда говорят о топах.

– С нашей командой всегда так: мы кого-то обыгрываем – все забивают на этот момент. Обыграли и обыграли: «Десятку», «Амкал», 2Drots. А если мы проигрываем…

Никто не замечает, что с сильными командами мы играем наравне. Я считаю, что мы были лучшей командой 5-го тура. Но голосовать за команду тура посадили некоторых аффилированных людей из «Амкала». А мы как бы 2Drots обыграли. Но это их право.

Надеюсь, люди будут замечать, что мы сильная и уже, можно сказать, одна из топовых команд медиафутбола именно по футболу. Я понимаю, что мы где-то по медике проседаем, но именно по футболу мы топовая командой, я считаю, сказал спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

11 октября Fight Nights сыграют против 2Drots в 5 раз за сезон Winline кубка Лиги.

Игра пройдет на большом поле стадиона «Москвич». Начало – в 18:00.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
Дмитрий Шишков
logoWinline Кубок Медиалиги
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