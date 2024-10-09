Спортивный директор Fight Nights Шишков: «Надеюсь, люди будут замечать, что мы уже одна из топовых команд медиафутбола»
Из 8 игр сыграть c 2D 4 – это уже ту мач, а 5… Но такие правила. Экспериментальный сезон. В Кубке Надежды вообще играли 9 на 9. Слава богу, что до нас такие эксперименты не дошли.
У нас уже дерби с грандом медиафутбола – каждый тур мы готовимся к 2Drots. 3 мачта итак было дофига, но 4 – это ужас, конечно. Хочется с новой командой поиграть.
– 4 мачта с 2Drots, и во всех вы держитесь на равных.
– Команда для этого и пашет, чтобы играть наравне с таким грандом как 2D. Но до момента – каждым моментом нужно дорожить. У нас они были, но мы не реализовали.
– Но при этом про FN вспоминают не в первую очередь, когда говорят о топах.
– С нашей командой всегда так: мы кого-то обыгрываем – все забивают на этот момент. Обыграли и обыграли: «Десятку», «Амкал», 2Drots. А если мы проигрываем…
Никто не замечает, что с сильными командами мы играем наравне. Я считаю, что мы были лучшей командой 5-го тура. Но голосовать за команду тура посадили некоторых аффилированных людей из «Амкала». А мы как бы 2Drots обыграли. Но это их право.
Надеюсь, люди будут замечать, что мы сильная и уже, можно сказать, одна из топовых команд медиафутбола именно по футболу. Я понимаю, что мы где-то по медике проседаем, но именно по футболу мы топовая командой, я считаю, сказал спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.
11 октября Fight Nights сыграют против 2Drots в 5 раз за сезон Winline кубка Лиги.
Игра пройдет на большом поле стадиона «Москвич». Начало – в 18:00.
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