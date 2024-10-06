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«Амкал» сыграет против «Броуков», 2Drots в пятый раз с Fight Nights. Расписание 7-го тура Кубка Медиалиги

Расписание 7-го тура Winline Кубка Медиалиги.

«Амкал» – «Броуки»

2DrotsFight Nights

«Родина Медиа» – ФК «10»

СКАLit Energy

«Титан» – ФК «Банка»

DMedia – «Чисто Питер»

Rocket TeamLotus

Точное время и даты проведения матчей появятся позже.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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