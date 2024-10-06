«Амкал» сыграет против «Броуков», 2Drots в пятый раз с Fight Nights. Расписание 7-го тура Кубка Медиалиги
Расписание 7-го тура Winline Кубка Медиалиги.
«Родина Медиа» – ФК «10»
DMedia – «Чисто Питер»
Точное время и даты проведения матчей появятся позже.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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