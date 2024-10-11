«Этот матч важен тем, что осталось всего два тура. Надо биться и пытаться выйти c первых мест». Некит о пятом матче против FN

Некит высказался о пятом матче против Fight Nights в Winline Кубке Медиалиги.

– 7-й тур, из них пять матчей с Fight Nights. Как на такое настраиваться? Каждый раз тоже самое или это уже другое?

Конечно, немножко разные ситуации в турнирной таблице. Но это реально, как день сурка. Мы играли с ними, когда мы были на первом месте, а они на шестом. Когда мы были на третьем, а они на четвертом.

Этот матч важен тем, что осталось два тура, и мы находимся на 2-м месте, которое дает тебе пройти на прямую в финальную часть. За это надо биться и пытаться выйти с первого или второго места.

– В соперниках опять Fight Nights. Из-за этого проще играть, потому что хорошо их изучили или наоборот?

Есть гранды, с которыми играешь в открытый футбол на встречных курсах. А Fight Nights – оборонительная команда, хорошо организованная, поэтому тяжело. Мы где-то заигрываемся, пока пытаемся их вскрыть, а они контратакуют.

– Как считаешь, Fight Nights сейчас это гранд?

Чтобы стать грандом, у тебя должен быть кубок. Ты не можешь быть грандом без чемпионства.

«Амкал»? Они выигрывали МКС в какие-то года. Какое бы это чемпионство не было, это все равно кубок.

Fight Nights в правильном направлении двигается. Чтобы становиться грандом, нужно наращивать бюджеты, должны повышаться зарплаты.

Можно и «Банку» назвать грандом. Но назвать и соответствовать этому – разные вещи, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.