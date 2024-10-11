  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Этот матч важен тем, что осталось всего два тура. Надо биться и пытаться выйти c первых мест». Некит о пятом матче против FN
0

«Этот матч важен тем, что осталось всего два тура. Надо биться и пытаться выйти c первых мест». Некит о пятом матче против FN

Некит высказался о пятом матче против Fight Nights в Winline Кубке Медиалиги.

– 7-й тур, из них пять матчей с Fight Nights. Как на такое настраиваться? Каждый раз тоже самое или это уже другое?

Конечно, немножко разные ситуации в турнирной таблице. Но это реально, как день сурка. Мы играли с ними, когда мы были на первом месте, а они на шестом. Когда мы были на третьем, а они на четвертом.

Этот матч важен тем, что осталось два тура, и мы находимся на 2-м месте, которое дает тебе пройти на прямую в финальную часть. За это надо биться и пытаться выйти с первого или второго места.

– В соперниках опять Fight Nights. Из-за этого проще играть, потому что хорошо их изучили или наоборот?

Есть гранды, с которыми играешь в открытый футбол на встречных курсах. А Fight Nights – оборонительная команда, хорошо организованная, поэтому тяжело. Мы где-то заигрываемся, пока пытаемся их вскрыть, а они контратакуют.

– Как считаешь, Fight Nights сейчас это гранд?

Чтобы стать грандом, у тебя должен быть кубок. Ты не можешь быть грандом без чемпионства.

«Амкал»? Они выигрывали МКС в какие-то года. Какое бы это чемпионство не было, это все равно кубок.

Fight Nights в правильном направлении двигается. Чтобы становиться грандом, нужно наращивать бюджеты, должны повышаться зарплаты.

Можно и «Банку» назвать грандом. Но назвать и соответствовать этому – разные вещи, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
2Drots встречаются с Fight Nights в пятый раз в Кубке Медиалиги
сегодня, 14:50Live
«К Жилинскому вопросов нет, он – топ. Апонасенко тоже. Филимонов уже вторую игру оставляет негативное впечатление». Идову о судействе
сегодня, 13:58
«Эгриси» сыграет с «Тандемом» в 7-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
сегодня, 12:51
«Кто знает, что у них в голове. Могут поломать». Пальцев против матча со сборной Медиалиги
4сегодня, 11:18
«Для чего мы опускаем сборную ниже плинтуса? Надо себя не уважать, чтобы провести это». Колосков о матче сборных России и Медиалиги
9сегодня, 10:05
«Эгриси» сыграет с «Тандемом», «Чертаново Медиа» против «Ромы». Расписание 7-го тура Кубка Надежды
сегодня, 09:26
«Амкал» против «Броуков», 2Drots в пятый раз сыграют с Fight Nights. Расписание 7-го тура Кубка Медиалиги
сегодня, 09:24
«Надеюсь, он станет первым, кто из Медиалиги попал в РПЛ». Спортдир Fight Nights о просмотре Лысова в «Динамо» Махачкала
сегодня, 09:14
«Очень скучаю по тому времени. Но сейчас нам надо выиграть Кубок Надежды». Митяй о перформансах «Эгриси»
вчера, 19:17
«Лучше играть с Кыргызстаном, чем с Медиалигой». Колосков о сопернике для сборной России
5вчера, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
вчера, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
183 октября, 15:58
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27
Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»
41 октября, 20:08