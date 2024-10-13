Дмитрий Кузнецов: «В Советском союзе после матчей пили шампанское. Когда приехал в Испанию, заставляли пить пиво, вино. За Кока-колу были штрафы»

Дмитрий Кузнецов рассказал, какие напитки пил после матчей во время его карьеры.

Ранее хавбек «Зенита » Максим Глушенков рассказал , что пьет пиво после матчей.

– В Советском союзе после матчей пили шампанское, но и пиво тоже пили. Когда приехал в Испанию, запрещали пить Колу, Фанту, газированные напитки и заставляли пить пиво, вино. Там такая практика — за Кока-колу у нас были штрафы.

– Какое количества пива после матча считается нормальным, чтобы это все дело не перешло в пьянку?

– Нельзя определить. Я, например, не очень люблю пиво, больше двух не выпью, потому что не лезет. А некоторые могли по 10 выпить. Если ты сидишь после игры в хорошей компании, у тебя усталость, есть не хочется, хочется пить. И ты сидишь пьешь, может 5 бутылок выпить в течение какого-то времени.

Например, на чемпионате Европы в 1992 году меня повели на допинг. Я не мог сходить 2 часа в туалет, потому что все вышло из организма, сидел ждал, выпил 8 пива – их принесли в антидопинговую комнату, я открыто его пил. Говорят, в пиве какие-то минералы, соли, помогает восстанавливаться. Но немцы же тоже не будут фигню говорить, – рассказал главный тренер 2Drots.