  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Если у Лунева не сложится карьера и он попросится в «Родину Медиа», ### я его впущу». Кушанашвили о вратаре «Динамо»
12

«Если у Лунева не сложится карьера и он попросится в «Родину Медиа», ### я его впущу». Кушанашвили о вратаре «Динамо»

Отар Кушанашвили поделился мнением о высказывании Андрея Лунева про Медиалигу

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев назвал несусветной дичью участие команд Медиалиги в Кубке России.

«Я считаю, что это неуважение к людям. У меня нет времени в праздничный день, когда открывается Кубок Надежды имени Отара Кушанашвили, на бездарное, бессмысленное и аморальное заявление Андрея Лунева. Для меня тратить на это время – дело пустое. Но я знаю огромное количество людей, для которых Медиалига – другая жизнь, жизнь другого качества.

Отказывать Медиалиге участвовать в Кубке России мог только человек без сердца.

А если у Лунева не сложится карьера и он попросится в «Родину Медиа», ### я его впущу. А если с ним что-то случится. Вдруг не задастся карьера или он сломает ногу, не дай бог.

Сколько футболистов, от Евгения Макеева до Дьякова и Жиркова, нашли себя здесь. Тимощук из «Зенита» выходит за «Чисто Питер» и играет. А для Лунева это, если распространить его абсурдное заявление на всю Медиалигу – несусветная дичь. Я не позволю обижать Медиалигу», – сказал медиадиректор «Родины Медиа».

В новом розыгрыше Кубка России участвовало три команды Winline Медиалиги.

2Drots проиграли во 2-м раунде костромскому «Спартаку» (0:1), а «БроукБойз» уступили дзержинскому «Химику» (0:1).

«Амкал» стал единственным клубом Медиалиги, вышедшим в 3-й раунд Фонбет Кубка России.    

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЗенит
logoЮрий Жирков
logoАнатолий Тимощук
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Москва
logoЕвгений Макеев
logoОтар Кушанашвили
logoАндрей Лунев
logoВиталий Дьяков
logoАмкал
брань
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logoЧисто Питер
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава Медиалиги Осипов: «Минимум 4-5 медийных команд сыграют в следующем Кубке России»
вчера, 17:51
«Несусветная дичь». Вратарь «Динамо» Лунев об участии команд Медиалиги в Кубке России
9728 августа, 09:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«В шоке, когда подписывают Пантелеева, Обухова. Но не всегда хороший состав равно результат». Шишков о конкуренции
сегодня, 12:19
ФК «10» сыграют против DMedia, 2Drots встретятся с «Амкалом» в «Лужниках». Расписание 1-го тура Кубка Лиги
сегодня, 11:45
«Рома» разгромила «Коней» в первом матче Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
сегодня, 10:41
«Амкал» сыграет со Street Madness, 2Drots – против команды Гильерме. Расписание 3-го тура Т-Лиги
сегодня, 09:13
«Эгриси» сыграет c «Народной Командой», «Рома» против «Коней». Расписание 1-го тура Кубка Надежды
сегодня, 08:27
Расписание «Кубка фиферов-2024». Фаворит выиграл турнир, Sibskana занял 2-е место, Kefir – 3-е
сегодня, 08:15Киберспорт
«Как можно толкать пожилого человека?!» У Дэна Безопасность произошел конфликт со скамейкой «Титана» на матче с FN
вчера, 20:45
Fight Nights обыграли «Титан» благодаря голу Рыжкова в концовке – 1:0
вчера, 20:10
«Ты че, #####, хочешь у бабушек последнее забрать?!» Панюков рассказал, как вел переговоры с президентом «Урала» о контракте
22вчера, 19:14
Глава Медиалиги Осипов: «Минимум 4-5 медийных команд сыграют в следующем Кубке России»
вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
ХК «10» сыграет в финале с Rocket Team, NBSK – против Tru Fighters за бронзу. Расписание финального дня Медийной Хоккейной Лиги
сегодня, 09:05
«Амкал» сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России
626 августа, 17:45
ХК «10» и Rocket Team сыграют в финале 2-го сезона Медийной хоккейной лиги
25 августа, 09:38
Rocket Team переиграли Tru Fighters, ХК «10» обыграл NBSK. Результаты 1/2 финала Медийной Хоккейной Лиги
24 августа, 20:17
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в ФК «10» Азамата. В прошлом сезоне форвард играл в РПЛ
1123 августа, 19:30
Герман о составе «Амкала» по Доте: «Можно, но я слышал, что дотеры психологически нестабильны»
22 августа, 15:01Киберспорт
ХК «10» сыграет с «Чисто Питер» за выход в полуфинал, Tru Fighters поборются с чемпионами Hockey Brothers. Расписание плей-ин Winline Медийной Хоккейной Лиги
120 августа, 10:04
Трегулов и Сибскана – в заявке «Амкала» на матч Кубка России против «Велеса»
219 августа, 19:55
Экс-хавбек «Урала» Лунгу – игрок медиафутбольной команды «СиндЕкат»
619 августа, 15:16
«Чисто Питер» победил AV SOFT, Hockey Brothers уступили Rocket Team. Результаты последнего тура регулярки Медийной Хоккейной Лиги
18 августа, 19:35