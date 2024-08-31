«Если у Лунева не сложится карьера и он попросится в «Родину Медиа», ### я его впущу». Кушанашвили о вратаре «Динамо»
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев назвал несусветной дичью участие команд Медиалиги в Кубке России.
«Я считаю, что это неуважение к людям. У меня нет времени в праздничный день, когда открывается Кубок Надежды имени Отара Кушанашвили, на бездарное, бессмысленное и аморальное заявление Андрея Лунева. Для меня тратить на это время – дело пустое. Но я знаю огромное количество людей, для которых Медиалига – другая жизнь, жизнь другого качества.
Отказывать Медиалиге участвовать в Кубке России мог только человек без сердца.
А если у Лунева не сложится карьера и он попросится в «Родину Медиа», ### я его впущу. А если с ним что-то случится. Вдруг не задастся карьера или он сломает ногу, не дай бог.
Сколько футболистов, от Евгения Макеева до Дьякова и Жиркова, нашли себя здесь. Тимощук из «Зенита» выходит за «Чисто Питер» и играет. А для Лунева это, если распространить его абсурдное заявление на всю Медиалигу – несусветная дичь. Я не позволю обижать Медиалигу», – сказал медиадиректор «Родины Медиа».
В новом розыгрыше Кубка России участвовало три команды Winline Медиалиги.
2Drots проиграли во 2-м раунде костромскому «Спартаку» (0:1), а «БроукБойз» уступили дзержинскому «Химику» (0:1).
«Амкал» стал единственным клубом Медиалиги, вышедшим в 3-й раунд Фонбет Кубка России.
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