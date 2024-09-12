«Реванш жизненно необходим болельщикам ЦСКА, бренду клуба. Я хочу сыграть с ними, «Зенитом», «Краснодаром». Президент 2Drots о победе в 2023-м
В 2023 году 2Drots обыграли ЦСКА в товарищеском матче на «ВЭБ Арене» (2:1).
– Матч «Краснодара» и «Десятки» собрал 20 тысяч зрителей...
– Предполагаю, что на «Краснодар» и так ходит много зрителей. Плюс приехали «Камызяки» с концертом, тоже привлекли людей. В любом случае круто, что в Краснодаре пришло столько болельщиков.
Это заслуживало бы обсуждения, если бы собралось 10 человек. А когда приходит много народа, остается только похвалить, сказать: «Молодцы!»
– Вы хотели бы сыграть с «Краснодаром»?
– Да. Я со многими командами РПЛ хотел бы сыграть: с «Зенитом», «Краснодаром», «Локомотивом», ЦСКА, «Динамо»…
– Ты говорил, что договариваетесь с ЦСКА о реванше. Есть продвижение в этом вопросе?
– Был разговор, но не сошлись по датам. Реванш точно будет, это жизненно необходимо болельщикам армейцев и самому бренду ЦСКА. Да и нам хочется проверить свои силы, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»
Более 15 тысяч без Fan ID на ЦСКА – 2Drots! В полтора раза больше, чем на «Зените»
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