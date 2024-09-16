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  • «Лунев пусть остается неудачником до конца жизни. Он что-нибудь выиграл?» Кузнецов ответил на слова вратаря «Динамо» о медиафутболе
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«Лунев пусть остается неудачником до конца жизни. Он что-нибудь выиграл?» Кузнецов ответил на слова вратаря «Динамо» о медиафутболе

Дмитрий Кузнецов жестко отреагировал на слова Андрея Лунева.

Вратарь «Динамо» назвал бредом возможный матч между сборными России и Медиалиги.

«Слова Лунева? Он боится, что медиакоманды обыграют его и забьют ему. Он боится этого, если так говорит. Он не задумывается, что много зрителей приходит на МФЛ, а на них никто не ходит? Людям неинтересен профессиональный футбол!

В частности, Лунев никому не интересен. Чем он интересен-то? Играл в Германии? У кого он там выигрывал? Пусть задумается, что такое Медиалига и зачем говорить про МФЛ плохие вещи.

Он говорит, что в Медиалигу идут футболисты, которые не заиграли? А я тренирую в Медиалиге, потому не могу тренировать в профессиональном, получается? Ну, что могу сказать – пусть остается неудачником до конца жизни.

Он что-нибудь выиграл? С «Зенитом»? Он там стоял, что ли? Пусть прочитает про меня. Прежде чем гадости говорить про других, пусть про себя подумает», – заявил бывший защитник ЦСКА и сборной России, а ныне главный тренер 2Drots.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoДмитрий Кузнецов
logoАндрей Лунев
logo2Drots
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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