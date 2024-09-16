«Лунев пусть остается неудачником до конца жизни. Он что-нибудь выиграл?» Кузнецов ответил на слова вратаря «Динамо» о медиафутболе
Вратарь «Динамо» назвал бредом возможный матч между сборными России и Медиалиги.
«Слова Лунева? Он боится, что медиакоманды обыграют его и забьют ему. Он боится этого, если так говорит. Он не задумывается, что много зрителей приходит на МФЛ, а на них никто не ходит? Людям неинтересен профессиональный футбол!
В частности, Лунев никому не интересен. Чем он интересен-то? Играл в Германии? У кого он там выигрывал? Пусть задумается, что такое Медиалига и зачем говорить про МФЛ плохие вещи.
Он говорит, что в Медиалигу идут футболисты, которые не заиграли? А я тренирую в Медиалиге, потому не могу тренировать в профессиональном, получается? Ну, что могу сказать – пусть остается неудачником до конца жизни.
Он что-нибудь выиграл? С «Зенитом»? Он там стоял, что ли? Пусть прочитает про меня. Прежде чем гадости говорить про других, пусть про себя подумает», – заявил бывший защитник ЦСКА и сборной России, а ныне главный тренер 2Drots.
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