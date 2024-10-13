  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «В других лигах люди умирают от передозировки наркотиками, и это более важная проблема, чем поведение Литвина». Осипов про заявления о закрытии Медиалиги
16

«В других лигах люди умирают от передозировки наркотиками, и это более важная проблема, чем поведение Литвина». Осипов про заявления о закрытии Медиалиги

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о возможном закрытии лиги.

«Мы все люди, которые живут внутри законодательства. Если мы ему противоречим, наверное, это повод нас закрыть. Но есть масса других организаций, которые оказывают пагубное влияние на молодежь.

Произошедшая ситуация – исключение из правила, нежели систематическое нарушение нами каких-либо правовых актов. То, что мы несем в массы и пропагандируем, нацелено на правильное позиционирование человека в жизни, нежели на то, за что нас можно закрывать.

Думаю, что господин Свищев, высказав подобного рода позицию, понимает, что говорит, но мне кажется, не сильно находится в повестке происходящего внутри лиги. Если честно, мы с ним не единожды знакомы. Он был у нас в гостях на матче «Бей-Беги» - «Народная Команда» на стадионе «Спартака». Он прекрасно о нас всегда отзывался.

Безусловно, Миша Литвин имеет отношение к лиге, мы в том числе несем ответственность, но судить о лиге по поведению одного конкретно взятого человека нельзя, к какому бы месту работы он не относился. Думаю, это эмоциональное или импульсивное высказывание, нежели конкретно взятое желание. В других лигах люди умирают от передозировки наркотиками, и это куда более важная проблема, которую нужно рассматривать, нежели поведение Миши», – заявил Осипов.

Во время матча команды Литвина Lit Energy и СКА рэпера Басты в Winline Кубке Медиалиги произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА скандировала: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?  

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСКА Ростов
брань
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoМихаил Литвин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о нападении Литвина на фаната: «Медиалига – вообще не про медиа, это плохая и грубая Вторая лига. Я разочарован»
10вчера, 19:09
Мостовой о скандале с Литвиным: «Вряд ли Медиалигу закроют. Но там все превратилось в разврат. Мне иногда было противно находиться»
9вчера, 18:57
Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?
44вчера, 18:30
Литвин задержан после нападения на болельщика – ему грозит до 15 суток ареста. Фанат Маугли тоже в полиции – он скандировал «Литвин – пидорас»
136вчера, 16:21
В Госдуме допустили введение Fan ID в Медиалиге. Свищев сказал: «Сейчас все может быть, времена неспокойные»
54вчера, 16:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Броуки» бьются с «Амкалом» в Кубке Медиалиги
12 минут назадLive
Губерниев о драке в Медиалиге: «В нашей жизни и так хватает зла и агрессии. Я собирался поиграть в МФЛ, а теперь хочу бежать подальше»
414 минут назад
Hoops выиграли у Rocket Team, БК «10» сыграет Sayonara Boys Club и AVG в 1-м туре Media Basket
46 минут назад
👕 Разыгрываем футболку «БроукБойз» – чемпионов Медиалиги
сегодня, 11:00
«Банка» проиграла «Титану» в Кубке Медиалиги
сегодня, 10:00Live
«Народная Команда» сразится с «Конями» в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили
сегодня, 09:02
«Родина Медиа» сыграет с «Десяткой» в Winline Кубке Медиалиги
сегодня, 08:59
«Амкал» сыграет с «Броуками», «Родина Медиа» против ФК «10». Расписание 7-го тура Кубка Медиалиги
вчера, 20:16
Rocket Team переиграл Lotus во втором туре подряд в Кубке Медиалиги
вчера, 20:14
«Народная Команда» сразится с «Конями», «Рома» разгромила «Чертаново Медиа». Расписание 7-го тура Кубка Надежды
вчера, 20:03
Ко всем новостям
Последние новости
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
183 октября, 15:58
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27
Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»
41 октября, 20:08