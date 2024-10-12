Губерниев о нападении Литвина на фаната: «Медиалига – вообще не про медиа, это плохая и грубая Вторая лига. Я разочарован»

Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандале с Михаилом Литвиным в Медиалиге.

«Медиалига – вообще не про медиа, это какая-то временами плохая и грубая Вторая лига .

И, конечно, если раньше это было просто не про медиа, сейчас еще и не про футбол, с учетом этого инцидента. Поэтому я разочарован», – сказал комментатор.

Во время матча команды Литвина Lit Energy и СКА рэпера Басты в Winline Кубке Медиалиги произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА скандировала: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?