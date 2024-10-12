Губерниев о нападении Литвина на фаната: «Медиалига – вообще не про медиа, это плохая и грубая Вторая лига. Я разочарован»
«Медиалига – вообще не про медиа, это какая-то временами плохая и грубая Вторая лига.
И, конечно, если раньше это было просто не про медиа, сейчас еще и не про футбол, с учетом этого инцидента. Поэтому я разочарован», – сказал комментатор.
Во время матча команды Литвина Lit Energy и СКА рэпера Басты в Winline Кубке Медиалиги произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА скандировала: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».
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