Чугайнов о возвращении в 2Drots: «Впервые слышу об этом, со мной никто не связывался. Встретиться и о чем-то пообщаться – почему бы и нет»

Игорь Чугайнов: со мной никто не связывался из 2Drots.

Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал возможное возвращение в 2Drots.

Специалист ранее руководил клубом на первом в истории медиафутбола турнире, Московском Кубке Селебрити-2020.

– Президент 2Drots Некит говорил, что вы можете стать новым главным тренером клуба.

– Со мной никто пока не связывался. Впервые слышу об этом. Во всяком случае, встретиться и о чем-то пообщаться – почему бы и нет.

– Может ли вам быть это интересно?

– Пока нет. У меня есть обязательства перед ребятами, которых я сейчас тренирую – 2010 года рождения. Я привык доводить дело до конца. Пока не доведу их до выпуска, я, наверное, по серьезному ничего рассматривать не буду. Хочу, чтобы они с юности видели на примере взрослого человека, что уйти и бросить их – неправильно. Им до выпуска осталось два года.

– В 2027-м можно будет разговаривать о возможном переходе?

– Наверное, так, – сказал бывший защитник «Локомотива ».

Напомним, 2Drots покинул главный тренер Дмитрий Смирнов . Он станет помощником Василия Березуцкого в «Урале».

Березуцкому в «Урале» поможет экс-главный тренер 2Drots – ради этого ушел из клуба