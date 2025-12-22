Чугайнов о возвращении в 2Drots: «Впервые слышу об этом, со мной никто не связывался. Встретиться и о чем-то пообщаться – почему бы и нет»
Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал возможное возвращение в 2Drots.
Специалист ранее руководил клубом на первом в истории медиафутбола турнире, Московском Кубке Селебрити-2020.
– Президент 2Drots Некит говорил, что вы можете стать новым главным тренером клуба.
– Со мной никто пока не связывался. Впервые слышу об этом. Во всяком случае, встретиться и о чем-то пообщаться – почему бы и нет.
– Может ли вам быть это интересно?
– Пока нет. У меня есть обязательства перед ребятами, которых я сейчас тренирую – 2010 года рождения. Я привык доводить дело до конца. Пока не доведу их до выпуска, я, наверное, по серьезному ничего рассматривать не буду. Хочу, чтобы они с юности видели на примере взрослого человека, что уйти и бросить их – неправильно. Им до выпуска осталось два года.
– В 2027-м можно будет разговаривать о возможном переходе?
– Наверное, так, – сказал бывший защитник «Локомотива».
Напомним, 2Drots покинул главный тренер Дмитрий Смирнов. Он станет помощником Василия Березуцкого в «Урале».
Березуцкому в «Урале» поможет экс-главный тренер 2Drots – ради этого ушел из клуба