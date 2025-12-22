0

Мозгов о разговорах с судьями: «А когда, если не сейчас? Я, #####, всю жизнь молчал и работал»

Тимофей Мозгов: когда, если не сейчас общаться с судьями, я всю жизнь молчал.

Бывший баскетболист НБА и сборной России Тимофей Мозгов отреагировал на претензию, что он много разговаривает с судьями во время матчей.

– Почему ты так много разговариваешь с судьями?

– А когда, если не сейчас? Я, #####, всю жизнь молчал и работал. Я никому сильно не грублю. Чуть-чуть создаю давление, – сказал центровой Rocket Team.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Криштона
Rocket Team (баскетбол)
logoЛига Ставок Media Basket
logoТимофей Мозгов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гафуров о Media Basket: «Тут сложный баскетбол – и в него непросто играть, даже будучи профессионалом»
4 декабря, 19:10
Я посмотрел финал медиабаскета – рядом с Мозговым и инста-львицами
4 декабря, 14:00Спецпроект
Мозгов, Тимати, Бородина, Макан. Сколько же звезд в Media Basket!
27 ноября, 14:00Спецпроект
Главные новости
Президент «Амкала» Герман: «Мы звали Аршавина сыграть в Кубке России, чтобы Смолов не перебил его достижение по голам»
вчера, 19:36
Более 40 млн рублей потратил «СиндЕкат» на маркетинг в 2025 году
вчера, 18:02
«Амкал» не сыграет на турнире в Казахстане в марте
вчера, 16:16
«Броуки» показали состав на 2026 год. В нем отсутствуют Соснин, Шерш, Карвальо
вчера, 15:23
Нечай: «Нравится, что в Кингс Лиге есть президентские пенальти. ##### выглядит, но все равно прикольно»
вчера, 13:15
Блатов об уходе из «Амкала»: «Разговора с Пановым не было. К Герману вопросов нет»
вчера, 12:30
Спортивный директор «СиндЕката» о трансфере Газдана: «Он стал нашим фронтменом, нашел свою нишу»
вчера, 10:25
Lit Energy предложил 300 тыс. рублей за Сичкара из «Матч ТВ». Осенью он дважды был на просмотре в «Балтике»
вчера, 08:22
Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club Macan принял военную присягу
20 декабря, 20:43
Белка: «Ставки в Медиалиге – это нормально. Но будут договорняки и скандалы»
20 декабря, 19:51
Ко всем новостям
Последние новости
Чугайнов о возвращении в 2Drots: «Впервые слышу об этом, со мной никто не связывался. Встретиться и о чем-то пообщаться – почему бы и нет»
сегодня, 08:35
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15