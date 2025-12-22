Мозгов о разговорах с судьями: «А когда, если не сейчас? Я, #####, всю жизнь молчал и работал»

Тимофей Мозгов: когда, если не сейчас общаться с судьями, я всю жизнь молчал.

Бывший баскетболист НБА и сборной России Тимофей Мозгов отреагировал на претензию, что он много разговаривает с судьями во время матчей.

– Почему ты так много разговариваешь с судьями?

– А когда, если не сейчас? Я, #####, всю жизнь молчал и работал. Я никому сильно не грублю. Чуть-чуть создаю давление, – сказал центровой Rocket Team .