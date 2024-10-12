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Мостовой о скандале с Литвиным: «Вряд ли Медиалигу закроют. Но там все превратилось в разврат. Мне иногда было противно находиться»

Александр Мостовой высказался о скандале с блогером Михаилом Литвиным.

«[Литвина] конечно, нужно наказывать! Ну правда, сколько мы об этом говорили? Ну что вы делаете? Дерутся, мат перемат! Это уже несерьезно! А еще больно, что молодежь идет и на это все смотрит. Есть же профессиональный футбол!

В Медиалиге многие играют, у кого не получилось стать профессиональным футболистом. Ну просто играйте в футбол! Ну зачем на этом делать хайп?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Также Мостовой добавил:

«Я думаю, что вряд ли Медиалигу закроют. Все-таки там свой чемпионат непрофессиональный. Играть-то ребята должны, пускай! Другое дело, что из этого надо делать выводы. И уроки надо извлечь.

А то это все превратилось в какой-то разврат. Драки, мат-перемат. Они из себя строят там кого-то. Я же столкнулся с этим. Мне иногда так было противно там находиться.

Но играть сборной России с медийной командой бессмысленно. Да и многие действующие футболисты говорят: «Зачем нам это?». Они за счет настоящего футбола делают себе какие-то имена, в кавычках».

Михаил Литвин ударил болельщика на матче Кубка Медиалиги. Во время игры команды Литвина Lit Energy и СКА рэпера Басты произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».

Александр Мостовой тренировал медиафутбольную команду Камила Гаджиева Fight Nights в прошлых сезонах Winline Медиалиги.

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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoСКА Ростов
logoВасилий Вакуленко
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
logoМихаил Литвин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
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