Литвин может получить долгосрочную дисквалификацию за удар болельщика

Николай Осипов сообщает, что Михаил Литвин получит долгосрочную дисквалификацию.

«Я все не видел, но то, что видел, мне кажется, вполне достаточно, чтобы говорить о какой-то долгосрочной дисквалификации. Это может быть больше, чем до конца сезона ? Конечно, будем разбираться, само собой.

Это же идиотизм, то, что мы видим. Я думаю, это очевидно. Та реакция, которая последует, она будет максимально справедлива, мне кажется, и по делу.

Будем разбираться, Какой смысл сейчас по горячим следам? Мы же все понимаем, что смысл один. Подобное поведение неприемлемо максимально. Нет ни одного человека, кто бы это одобрил. Я думаю, что и сам Миша это уже осознает», – сказал президент Winline Медиалиги .

Сегодня в 7-м туре Кубка Лиги в матче Lit Energy – СКА Михаил Литвин ударил болельщика команды соперника.