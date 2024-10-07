«Минимальная зарплата – 250 тысяч рублей в месяц». Крап озвучил условия для клубов Медиалиги
Крап раскрыл условия для перехода в клуб Winline Медиалиги.
«Клубы, в которые мне интересно перейти: Lit Energy, «Десятка», «Броуки». Интересны те, кто в Баку может поехать. Я хочу сыграть матч против Дмитрия Викторовича [Кузнецова]. Интересен ли переход в «Амкал»? Нет.
Минимальная зарплата? 250 тысяч рублей в месяц. За какие деньги перешел бы в команду из Кубка Надежды? 1,5 млн рублей», – сказал нападающий 2Drots на шоу Any Given Monday.
Ранее Крап говорил, что заслуживает зарплату 1 миллион в месяц.
В сентябре форвард получил приз лучшему игроку турнира «Т-Лига Уличного Футбола».
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: шоу Any Given Monday
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