Ари на русском попросил президента Медиалиги разрешить сыграть за «Броуков»: «Брат, я прилетел из Бразилии. Обязательно допускай»

Ари хочет сыграть за «Броуков» в 3-м туре Winline Кубка Лиги.

«Брат, пожалуйста, я прилетел из Бразилии. Обязательно допускай», – обратился экс-форвард сборной России к президенту Медиалиги .

Дозаявочное окно откроется только после 5-го тура. До этого команды по регламенту не имеют права дозаявлять футболистов.

Однако недавно случился прецедент, когда перед 2-м туром команды Михаила Литвина Lit Energy подписала Рената Васиченко, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны коммьюнити.

В воскресенье «Броуки » встретятся с 2Drots в 18:00.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.