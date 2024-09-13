Ари на русском попросил президента Медиалиги разрешить сыграть за «Броуков»: «Брат, я прилетел из Бразилии. Обязательно допускай»
Ари хочет сыграть за «Броуков» в 3-м туре Winline Кубка Лиги.
«Брат, пожалуйста, я прилетел из Бразилии. Обязательно допускай», – обратился экс-форвард сборной России к президенту Медиалиги.
Дозаявочное окно откроется только после 5-го тура. До этого команды по регламенту не имеют права дозаявлять футболистов.
Однако недавно случился прецедент, когда перед 2-м туром команды Михаила Литвина Lit Energy подписала Рената Васиченко, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны коммьюнити.
В воскресенье «Броуки» встретятся с 2Drots в 18:00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Броуков»
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