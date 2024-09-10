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Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира

Хавбек 2Drots Крап получил приз «Лучшему игроку турнира» Т-Лиги.

Лучшим вратарем турнира признан голкипер 2Drots Белка.

Лучшим бомбардиром и ассистентом стал Артем Дзюба из Mandalorian Team.

В финале турнира «Амкалу» засчитали техническое поражение и победу в Т-Лиге присудили Mandalorian Team.

2Drots проиграли «Броукам» в серии послематчевых ударов и заняли 6-е место в турнире.  

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Т-Лиги
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logo2Drots
logoДаниил Крапивников
logoБелка
logoТ-Лига
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