Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
Хавбек 2Drots Крап получил приз «Лучшему игроку турнира» Т-Лиги.
Лучшим вратарем турнира признан голкипер 2Drots Белка.
Лучшим бомбардиром и ассистентом стал Артем Дзюба из Mandalorian Team.
В финале турнира «Амкалу» засчитали техническое поражение и победу в Т-Лиге присудили Mandalorian Team.
2Drots проиграли «Броукам» в серии послематчевых ударов и заняли 6-е место в турнире.
Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Т-Лиги
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