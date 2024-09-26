Крап: «Я общался с Lit Energy. Литвин сказал, что я их не устраиваю по-футбольному»
Федос: «Кто еще интересовался тобой перед этим сезоном?»
Крап: «Не было такого, что была заинтересованность. Но если захотеть, то можно перейти».
Федос: «Ты объявил, что открыт для предложений. Открытая заинтересованность была только от двух клубов [«Родина Медиа» и ФК «Банка»]. Факт?»
Крап: «Факт. Но как могло быть с Rocket Team. Майк говорит: «Ты можешь пойти к нам». Я сразу сказал, что нет. Rocket Team я даже не рассматриваю, можешь передать. «Рокеты» не вступили в переговоры, поэтому этого нет в медиа.
Таких ситуаций очень много. Точно не две команды интересовались мной в это трансферное окно.
Я еще общался Lit Energy. Я напрямую написал Литвину, мы пообщались. Миша сказал, что по-футбольному я их не устраиваю.
Я думаю, этот сезон будет показательным. Нужно показать людям, на что я способен. Если я буду вести нормальный образ жизни и все грамотно разложу в голове, то все получится, я уверен»
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