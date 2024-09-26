Крап: «Я общался с Lit Energy. Литвин сказал, что я их не устраиваю по-футбольному»

Крап рассказал, в какие команды мог уйти перед Winline Кубком Лиги.

Федос : «Кто еще интересовался тобой перед этим сезоном?»

Крап : «Не было такого, что была заинтересованность. Но если захотеть, то можно перейти».

Федос : «Ты объявил, что открыт для предложений. Открытая заинтересованность была только от двух клубов [«Родина Медиа » и ФК «Банка »]. Факт?»

Крап : «Факт. Но как могло быть с Rocket Team . Майк говорит: «Ты можешь пойти к нам». Я сразу сказал, что нет. Rocket Team я даже не рассматриваю, можешь передать. «Рокеты» не вступили в переговоры, поэтому этого нет в медиа.

Таких ситуаций очень много. Точно не две команды интересовались мной в это трансферное окно.

Я еще общался Lit Energy . Я напрямую написал Литвину , мы пообщались. Миша сказал, что по-футбольному я их не устраиваю.

Я думаю, этот сезон будет показательным. Нужно показать людям, на что я способен. Если я буду вести нормальный образ жизни и все грамотно разложу в голове, то все получится, я уверен»