Кортава отреагировал на критику календаря: «Такова жизнь. Нужно бороться с этим негативом»
Расписание формируется по итогам каждого тура в зависимости от расположения команд в турнирной таблице. Из-за специфики календаря 2Drots и Fight Nights в 7-м туре встретятся в пятый раз за сезон.
– Лига будет что-то делать на фоне пятого матча между 2Drots и Fight Nights?
– C’est La Vie, к сожалению.
– Все по регламенту?
– Опять же, мы в Медиалиге. Тут все может быть. Всегда что-то можно [придумать]. Но пока я не вижу вариантов, где это не случается.
Это большое испытание для команд. Находить новую мотивацию, идти на тренировку, понимая, что играть с тем же соперником. Но это большое поле для их медиа-отделов. Эту историю надо обыгрывать и командам, и нам. Со всех возможных сторон. Нужно бороться с этим негативом, хейтом.
Так случилось. Это то, о чем мы будем говорить как об «ауте Алишера».
Я думаю, что большинство должны желать финал 2Drots – Fight Nights. Это будет эпически, – сказал технический директор Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.
Швейцарка в Медиалиге: 2Drots – Fight Nights 4 раза за шесть туров. Говорили, что это «почти невозможно»
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