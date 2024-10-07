Кортава отреагировал на критику календаря: «Такова жизнь. Нужно бороться с этим негативом»

Дмитрий Кортава ответил на критику расписания Winline Кубка Медиалиги.

Расписание формируется по итогам каждого тура в зависимости от расположения команд в турнирной таблице. Из-за специфики календаря 2Drots и Fight Nights в 7-м туре встретятся в пятый раз за сезон.

– Лига будет что-то делать на фоне пятого матча между 2Drots и Fight Nights?

– C’est La Vie, к сожалению.

– Все по регламенту?

– Опять же, мы в Медиалиге. Тут все может быть. Всегда что-то можно [придумать]. Но пока я не вижу вариантов, где это не случается.

Это большое испытание для команд. Находить новую мотивацию, идти на тренировку, понимая, что играть с тем же соперником. Но это большое поле для их медиа-отделов. Эту историю надо обыгрывать и командам, и нам. Со всех возможных сторон. Нужно бороться с этим негативом, хейтом.

Так случилось. Это то, о чем мы будем говорить как об «ауте Алишера ».

Я думаю, что большинство должны желать финал 2Drots – Fight Nights . Это будет эпически, – сказал технический директор Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Швейцарка в Медиалиге: 2Drots – Fight Nights 4 раза за шесть туров. Говорили, что это «почти невозможно»