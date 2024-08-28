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«Амкал» и 2Drots сыграют 1 сентября в «Лужниках». Расписание 1-го тура Кубка Медиалиги

Финал – в Баку.

30 августа стартует Winline Кубок Медиалиги – новый турнир в медиафутболе.

Что такое Кубок Медиалиги?

В 2022-м и в 2023-м Медиалига проводила по два сезона за год: весенний и осенний. Второй сезон за год негласно считался второстепенным: он был короче (чтобы сыграть до холодов), призерам не давали место в Кубке России.

В 2024-м Медиалига изменила формат: теперь проводится один длинный сезон весной и летом, а осенью – короткий Кубок Медиалиги (или Кубок Лиги).

Формат Кубка

● Одна группа с 14 командами.

● 8 туров.

● Расписание каждого нового тура будет формироваться исходя из занимаемых командами мест. В каждом туре команда с первого места играет против 6 места, 2 – 5, 3 – 4, 7 – 8, 9 – 14, 10 – 13, 11 – 12.  

Перед Кубком Лиги был составлен рейтинг команд: учитывались итоги МФЛ-5 и предыдущие достижения клубов. Исходя из него сформировались пары для первого тура. Например, 2Drots стал вторым в этом рейтинге, а «Амкал» – пятым.

● По итогам восьми туров команды, занявшие первое и второе место, выходят напрямую в полуфинал. Команды, занявшие места с 3 по 10 сыграют мини-турнир, в котором разыграют еще две путевки в полуфинал. 

● Финал четырех (полуфиналы и финал) пройдет в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова (вмещает 31 200 зрителей) с 28 октября по 2 ноября.

Участники

В турнире сыграют 14 команд. 

Четыре полуфиналиста пятого сезона Медиалиги: «БроукБойз», 2Drots, Fight Nights, «Титан». 

Четыре команды, прошедшие квалификацию: «Амкал», ФК «10», DMedia, «Родина Медиа».

Шесть приглашенных команд: «Чисто Питер», СКА, Lit Energy, ФК «Банка», Lotus, Rocket Team.

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Расписание Кубка Медиалиги

1-й тур

Пятница, 30 августа

18:00. «БроукБойз» – «Родина Медиа». Москва, большое поле стадиона «Москвич»

21:00. Fight Nights – «Титан». Москва, малое поле стадиона «Москвич»

Суббота, 31 августа

15:00. DMedia – ФК «10». Москва, малое поле стадиона «Москвич»

21:00. Rocket Team – Lotus. Москва, малое поле стадиона «Москвич»

Воскресенье, 1 сентября

14:00. 2Drots – «Амкал». Москва, стадион «Лужники»

17:30. СКА  – Lit Energy. Москва, стадион «Лужники»

21:00. ФК «Банка» – «Чисто Питер». Москва, малое поле стадиона «Москвич»

Что еще нужно знать о Кубке Медиалиги?

● Лучший игрок Кубка Лиги получит квартиру в Баку

● Будет несколько выездов – известно о матчах в Московской области, Санкт-Петербурге, Бресте (Беларусь), Баку (Азербайджан).

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