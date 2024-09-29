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2Drots четвертый раз за сезон сыграют с Fight Nights, «Броуки» встретятся с Lit Energy. Пары 6-го тура Кубка Лиги

Известны пары 6-го тура Winline Кубка Лиги.

«Амкал» – DMediа

ФК «10» – «Родина Медиа»

2Drots – Fight Nights

«Броуки» – Lit Energy

СКА – ФК «Банка»

Lotus – Rocket Team

«Титан» – «Чисто Питер» 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoСКА Ростов
logoАмкал
logo2Drots
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logoFight Nights
logoФК 10
logoЛФК «Титан»
logoЧисто Питер
logoFC DMedia
logoRocket Team
logoLotus
Кубок Лиги МФЛ
logoLit Energy
logoФК Банка
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