2Drots четвертый раз за сезон сыграют с Fight Nights, «Броуки» встретятся с Lit Energy. Пары 6-го тура Кубка Лиги
Известны пары 6-го тура Winline Кубка Лиги.
ФК «10» – «Родина Медиа»
2Drots – Fight Nights
«Броуки» – Lit Energy
СКА – ФК «Банка»
Lotus – Rocket Team
«Титан» – «Чисто Питер»
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
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