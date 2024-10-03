Швейцарка в Медиалиге: 2Drots – Fight Nights 4 раза за шесть туров. Говорили, что это «почти невозможно»

«Прикольный регламент».

В пятницу в Winline Кубке Медиалиги 2Drots сыграют с Fight Nights. Это третий подряд матч между этими командами, и четвертый за шесть туров Кубка.

Да-да, три тура подряд клубы играют друг с другом. Как это стало возможным?

В Кубке Медилиги играют по адаптированной швейцарской системе: сильные против сильных, пары формируются после каждого тура

Осенью Медиалига вместо обычного сезона проводит Кубок – он более короткий, с меньшим числом участников (14 вместо 20). Но главное изменение – формат группового этапа.

Вместо классической разбивки по группам и жеребьевки на всю групповую стадию действует что-то вроде швейцарской системы, которую планировали ввести в Лиги чемпионов.

1. Общая турнирная таблица.

2. Пары каждого тура формируются исходя из места в таблице.

3. Определенные места играют друг против друга в каждом туре: 1 – 6, 2 – 5, 3 – 4, 7 – 8, 9 – 14, 10 – 13, 11 – 12 .

«Это адаптированная швейцарская система, – рассказывал Николай Осипов, президент Медиалиги. – Мы разработали эту форму до конца пятого сезона и мы знали, что будем играть по ней. Изменилось только число команд – планировали 12, по шесть пар».

Предполагалось, что такой формат даст больше матчей между клубами, занимающими высокие места. А команды из нижней половины таблицы будут играть с более-менее равными по силе и получат шанс выкарабкаться.

Медиалига говорила, что повторы матчей «почти невозможны». 2Drots против Fight Nights – 4 раза за 6 туров

После анонса нового формата у многих возник вопрос – не будут ли пары часто повторяться? Правилами это не запрещено – две команды могут играть друг против друга все восемь туров, главное оказываться на нужных местах в таблице.

Тему подняли на одном из эпизодов флагманского шоу «Это медиафутбол, бро!». Представителей лиги не было в этом выпуске, но высказался Некит, президент 2Drots:

«Коля [Осипов, президент] и Кортава [технический директор] мне сказали, что математически вероятность ##### [очень] маленькая. Почти невозможно . У нас же нет ничьих и поэтому, наверное, не будет такого, что все сыграли вничью и остались на своем месте».

Получилось по-другому. К началу октября сыграно пять туров из восьми, расписание шестого тура известно – и мы уже увидели повтор шести пар.

«Родина Медиа» – ФК «10»: 2 тур, 6 тур

«БроукБойз» – ФК «10»: 4 тур, 5 тур

«Амкал» – Lotus: 3 тур, 4 тур

«Чисто Питер» – СКА: 4 тур, 5 тур

Rocket Team – Lotus: 1 тур, 6 тур

Rocket Team – ФК «Банка»: 2 тур, 3 тур

Но самое главное – 2Drots против Fight Nights. За шесть туров Кубка Медиалиги они играли друг с другом четырежды . Как это получалось?

Первый матч. 2Drots и Fight Nights выиграли в первом туре (у других соперников) по 1:0. Во втором встретились между собой как 3 и 4 команды в таблице. 2D победили в серии буллиталити (4:3).

Второй матч: 2D и FN не играли друг с другом во втором туре, но снова встретились в третьем. «Дроты» были на втором месте, «файты» – на пятом. 2D снова победили – 2:0. С этого матча начинается серия из трех поединков подряд.

Третий матч. 2Drots благодаря победе в прошлом матче поднялись на первую строчку. Fight Nights опустились на шестую. В третьем матче FN победили 2:0.

Четвертый матч. Благодаря победе Fight Nights запрыгнули на четвертую строчку, а «дроты» из-за поражения опустились на третью. Перед четвертым поединком в серии ведут 2Drots – 2:1.

«На третий в сезоне матч выходили как на товарищеский, – жаловался форвард 2Drots Фрол. – На построении все друг друга подкалывают, угарают. Дружеская атмосфера, словно постоянно играем двусторонку ».

К пятому туру вопрос «Встретятся ли снова Fight Nights и 2Drots?» стал одним из главных в комьюнити. Телеграм-каналы в режиме реального времени следили за раскладом турнирной таблицы. Лидер «Амкала» Арсений Левшук сразу после победы над DMedia (она была нужна для четвертой встречи FN и 2D) шутил:

«Сегодня хотели победить только ради того, чтобы увидеть четвертый матч 2Drots – Fight Nights. Надеюсь, будет и пятый. Прикольный регламент. Коля [Осипов, президент Медиалиги] – браво! Молодец! Мне бы хотелось третий матч с Lotus сыграть».

«Команды, на которые мы рассчитывали для конкуренции, не добрали». Как Медиалига объясняет повторы?

В субботу 28 сентября стало понятно, что 2Drots и Fight Nights сыграют в четвертый раз за шесть туров. Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава опубликовал пост в своем телеграме:

«2D – FN, четвертый матч. Все понятно, ваши мысли понятны. Но! Давайте посмотрим под другим углом.

Уникальная возможность посмотреть суперсерию (которую, кстати, можно классно обыграть, а не ядом исходить) внутри уникального формата и уникального вида спорта.

Это гиперинтересный кейс и с точки зрения спорта, с точки зрения развития команд . Тренерам надо находить новую мотивацию, эмоцию, новые тактические и индивидуальные ходы. Это плей-офф внутри регулярки!»

Аудитория Медиалиги не оценила: пост набрал 479 реакций, из них 393 – клоуны.

Через несколько дней в новом выпуске «Это медиафутбол, бро!» президент Медиалиги Николай Осипов развернуто осмыслил проблему.

«Мы предполагали, что повторяющиеся могут быть на ранней стадии, во втором-третьем туре. Где разница забитых и пропущенных будет плюс-минус одинаковой, где команды будут играть ничейки, выигрывать по буллитам и оставаться рядом.

Но когда мы в пятом туре играем Fight Nights – 2Drots, а потом в шестом туре играют они же, то объяснение одно: те, на кого мы рассчитывали ради конкуренции, недобрали. И ребята варятся в собственном соку .

Я уже говорил: вероятность того, что четыре раза из шести две команды сыграют друг с другом даже меньше, чем у гола Сычева в компенсированное время. Но случилось и то, и то. Мы признаем, что в данном сезоне конфигурация сработала не так, как планировалось. Но победи 2Drots по всех своих матчах в основное время, они бы с Fight Nights кроме второго тура и не сыграли бы».

«Фанаты «Атлетико» кинули говном в Куртуа – это протест против 2D – FN». Как реагируют в медиафутболе?

Затянувшийся сериал FN – 2D стал одной из главных тем группового этапа.

Спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков предлагал «Амкалу» и Lit Energy поменяться соперниками:

«Предложение такое. Мы с Lit Energy играем в Москве в пятницу на большом «Москвиче» за один миллион рублей, на который поспорили Камил и Миша Литвин. А «Амкал» играет с 2Drots в Бресте. Я думаю, что такое дерби все захотят увидеть больше, чем наш 100500-й матч с 2D. Думаю, все четыре команды будут за, и лига тоже будет за. Как любят говорить в лиге: «Медийно? Медийно!»

«Я бы на месте Fight Nights снялся с турнира, чтобы дали других соперников, – рассказал Спортсу’’ Райзен, президент «БроукБойз» . – Но это лига, в которой много экспериментов. Я бы очень сильно расстроился 4 раза играть с одной и той же командой. Не потому что не люблю какого-то соперника – это странно в плане эмоций».

Шутил юмористический канал «Диагональ медиафутбола» : «Фанаты «Атлетико» кинули пакет с говном в Куртуа. Так они отреагировали на четвертый матч 2Drots и Fight Nights».

Были и мемы – от врача 2Drots Вилены Иванцовой.

Конструктив – от спортивного директора «Чисто Питер» Владислава Радимова . Он предложил определить расписание последних трех туров жеребьевкой.

«Уже очевидно, что текущий формат и календарь Медиалиги можно охарактеризовать фразой «Хотели как лучше, а получилось…»

Как задумка это выглядело неплохо, но когда мы дважды подряд играем со СКА, а 2Drots c Fight Nights и вовсе проводят три игры из пяти, все понимают, что это провал и катастрофическое падение интереса к играм.

Но раз уж тут Медиалига, я предлагаю поступить медийно. На оставшиеся матчи просто провести жеребьевку, предварительно переговорив со всеми руководителями команд».

В пятницу Fight Nights и 2Drots сыграют друг с другом в четвертый раз за сезон. И не факт, что последний.

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Фото: Winline Медиалига; Fight Nights