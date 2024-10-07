ФК «10» объявил бойкот телеграм-каналу MediaBread. Корреспондента обвинили в «некорректном поведении»

ФК «10» объявил бойкот телеграм-каналу MediaBread.

После матча ФК «10» – «Родина Медиа» (0:1) корреспондент MediaBread взял комментарий у главного тренера «Десятки » Александра Нагорного. В частности, журналист спросил: «Нет ощущения, что пора написать заявление об отставке?» Нагорный ответил отрицательно и отметил, что «это очень странный вопрос».

«Мы за то, чтобы все представители нашего комьюнити относились друг ко другу с уважением – и на поле, и за его пределами. Ждем извинений Юрия и представителей Mediabread за некорректное поведение. До этого просто не хотим видеть вас на бровке», – говорится в телеграм-канале ФК «10».

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