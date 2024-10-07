ФК «10» объявил бойкот телеграм-каналу MediaBread. Корреспондента обвинили в «некорректном поведении»
ФК «10» объявил бойкот телеграм-каналу MediaBread.
После матча ФК «10» – «Родина Медиа» (0:1) корреспондент MediaBread взял комментарий у главного тренера «Десятки» Александра Нагорного. В частности, журналист спросил: «Нет ощущения, что пора написать заявление об отставке?» Нагорный ответил отрицательно и отметил, что «это очень странный вопрос».
«Мы за то, чтобы все представители нашего комьюнити относились друг ко другу с уважением – и на поле, и за его пределами. Ждем извинений Юрия и представителей Mediabread за некорректное поведение. До этого просто не хотим видеть вас на бровке», – говорится в телеграм-канале ФК «10».
Бойкот главного телеграм-канала медиафутбола. За что так много клубов ополчились на «Крысеву»?
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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