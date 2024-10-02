Азамат предложил создать совет руководителей клубов Медиалиги
Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев выступил с новым предложением в Winline МФЛ.
«Что если команды, которые находят в моих словах зерно благоразумия – высказаться на эту тему [Суперчелленджа] и вообще создать в нашей Лиге, даже если это будет нелегитимный, но некий президиум – совет руководителей клубов, где мы можем на всеобщее обозрение выставлять наши мысли по поводу создания более благоприятных условий для всех команд в Лиге», – заявил президент ФК «10».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал ФК «10»
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