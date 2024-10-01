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«Очень много быдла. Какие-то драки, снятие футболок, пинки – такое не красит». Обухов о минусах медиафутбола

Нападающий ФК «10» Владимир Обухов рассказал, что ему не нравится в медиафутболе.

«Что мне не нравится в медиафутболе? Очень много быдла. Много неуместного – крики, оры, которые вообще не к месту. Ладно бы по делу что-то было.

Какие-то драки, снятие футболок, пинки… Тот же матч «Родины Медиа» с «Банкой»… Какие-то 10:0… Это абсолютно не красит», – сказал экс-форвард «Спартака» и «Оренбурга», выступающий за ФК «10».

В августе 32-летний форвард перешел в ФК «10» – медиафутбольную команду Азамата Мусагалиева.

За 5 туров у Обухова 0 забитых мячей.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал ФК «10»
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