«Очень много быдла. Какие-то драки, снятие футболок, пинки – такое не красит». Обухов о минусах медиафутбола

Нападающий ФК «10» Владимир Обухов рассказал, что ему не нравится в медиафутболе.

«Что мне не нравится в медиафутболе? Очень много быдла. Много неуместного – крики, оры, которые вообще не к месту. Ладно бы по делу что-то было.

Какие-то драки, снятие футболок, пинки… Тот же матч «Родины Медиа» с «Банкой»… Какие-то 10:0… Это абсолютно не красит», – сказал экс-форвард «Спартака» и «Оренбурга», выступающий за ФК «10».

В августе 32-летний форвард перешел в ФК «10» – медиафутбольную команду Азамата Мусагалиева .

За 5 туров у Обухова 0 забитых мячей.