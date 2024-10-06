«Дед просто спит. Время 23:00. Он спать хочет, #####. Вы зачем его берете?». Мусагалиев о боковом арбитре

Азамат Мусагалиев раскритиковал бокового арбитра матча ФК «10» – «Родина Медиа».

«Кто это такой? Вот этот дед. Я сижу рядом, он дальше меня не убегал. Он стоит всю игру. Он позорится. Флажком просто в любую сторону машет. Зачем вы таких людей нанимаете? Каждый матч кто-то ругается на судей.

Дед просто спит. Время 23:00. Он спать хочет, #####. Вы зачем его берете?

Возьмите голодных ребят, которые хотят судить», – заявил президент ФК «10».

Спортивный директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава ответил Мусагалиеву:

«Судей дефицит. Молодые судят в Московской федерации футбола, в региональных федерациях, В ЮФЛ и т.д. Молодые судьи работают в определенных структурах, и им сюда нельзя. Они не могут работать здесь.

Мы работаем с судейством. Встречаемся, анализируем их работу. У нас приходят новые судьи. А так, чтобы «Карасев приходи, посуди» не бывает.

Прошел тур, собираются все судьи и судья, который просмотрел все игры, выписал все ошибки. Дальше они образовываются, еще больше развиваются».

ФК «10» уступил «Родине Медиа» (0:1) в дебютном матче Рыбуса в 6-м туре Winline Кубка Медиалиги.