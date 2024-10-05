ФК «10» рубится с «Родиной Медиа» на малом «Москвиче» в 6-м туре Кубка Медиалиги
ФК «10» играет против «Родины Медиа» в 6-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 6-й тур
5 октября, суббота
ФК «10» – «Родина Медиа» – 0:0 (первый тайм)
ФК «10»: Помазан, Тен, Идову, Крмзян, Хайруллов, Родионов, Свежов, Киреев, Курбаналиев, Обухов, Кутузов.
«Родина Медиа»: Клюкин, Мурадов, Бабунашвили, Макеев, Прокопьев, Мусса, Д. Тарасов, Алекс, Лобкарев, П. Кудряшов, Шакир.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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