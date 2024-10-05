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«Со сборной Медиалиги будет тяжелее, чем с Вьетнамом. Такой шоу-матч не помешал бы». Гурцкая о матче сборных России и МФЛ

Тимур Гурцкая считает, что шоу-матч сборных России и Медиалиги не помешал бы.

Презрительно, как Андрей Сергеевич [Аршавин], к этому матчу относиться я бы не стал. Такой шоу-матч не помешал бы.

Сборная Медиалиги составит конкуренцию сборной России?

– Это не будет даже матчем с Вьетнамом. Будет тяжелее, чем с Вьетнамом.

Мне кажется, если собрать реальную сборную, футболисты там подобраны квалифицированные. Есть много ребят, которые только закончили, есть много амбициозных ребят, которые прошли вторую лигу. В каждой команде есть по два человека, которые не дошли до высшей лиги, но они в хорошем возрасте и точно побьются. Это можно было бы посмотреть.

Не надо относиться к этому как к матчу жизни и смерти, но как к матчу, который привлечет внимание к футболу – точно можно.

– Кто сильнее – Пакистан или сборная Медиалиги?

– Могу сказать так: сборная Вьетнама ненамного сильнее сборной Медиалиги, – сказал футбольный агент.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что игроки сборной не будут собираться вместе в текущем месяце, если РФС не сможет найти хотя бы одного соперника для товарищеского матча, Также совместно с тренерским штабом Карпина РФС отказался от идеи проведения матча против какого-либо российского клуба или сборной Медиалиги. 

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Аршавин
logoСборная России по футболу
logoсборная Пакистана
Тимур Гурцкая
Сборная Медиалиги
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