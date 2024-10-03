Мушвиг Рзаев: «Мне ползарплаты за сентябрь не выдали в «Броуках». Ведут себя как хотят»

Мушвиг Рзаев высказался об уходе из «БроукБойз».

– Как проходили переговоры по контракту со СКА?

– Мы быстро договорились... А, мне ползарплаты не выдали в «Броуках». Они пишут, что старичок команды ушел. Тогда закройте все вопросы передо мной.

Они должны мне ползарплаты за две недели сентября. Они меня отстранили от тренировок, зарплату не дают за вторую половину сентября. Ведут себя как хотят.

Слава Богу, что жизнь от них отвела. Больше меня с ними ничего не связывает, – рассказал новичок СКА в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

В конце сентября Рзаев перешел из «БроукБойз» в СКА за 250 тысяч рублей . Защитник покинул команду из-за конфликта с президентом клуба Райзеном.

Рзаев перешел в «БроукБойз » в 2023 году из ФК «Деньги» за 60 тысяч рублей – тот переход стал первым в медиафутболе за деньги.