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  • «Мы живем по средствам. Если у меня будут миллиарды долларов, все будут хорошо зарабатывать». Райзен о премиях в «БроукБойз» за победу в Медиалиге
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«Мы живем по средствам. Если у меня будут миллиарды долларов, все будут хорошо зарабатывать». Райзен о премиях в «БроукБойз» за победу в Медиалиге

Райзен рассказал о премиях в «БроукБойз» за победу в Winline Медиалиге.

– Многие игроки «БроукБойз» были недовольны премиальными. Насколько это проблема в команде?

– Не проблема. Мы же выиграли («БроукБойз» обыграли во 2-м утре Кубка Медиалиги у СКА – Спортс’‘). Если бы проиграли, я бы сказал: «Это трагедия, из-за этого нас закатали». Это нормальная история, я их понимаю. Но меня тоже нужно понять в этой истории. Ребят, честно, если у меня будут миллиарды долларов и своя команда, там все будут хорошо зарабатывать.

Мы живем по средствам. Кому-то это может не нравится, кто-то может не до конца оценивает наши возможности. Мы на протяжении сезона много делали в минус, в риск, чтобы потом этот риск оправдался. Он оправдался, поэтому можем себе позволить, – рассказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«БроукБойз» выплатили рекордные премиальные игрокам за победу в Медиалиге. Из 10 млн рублей, которые команда получила за победу в турнире, на премии игрокам отдали только 6. Оставшиеся 4 млн пошли в бюджет клуба.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logo«Райзен» Артем Кузьмин
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