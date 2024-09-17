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«Броуки» не будут продлевать контракт с Мушвигом и Вадимом Черным. Егоров готов на переговоры с другими командами

«Броуки» не будут предлагать Мушвигу Рзаеву и Вадиму Черному продлить контракт.

«Мы, видимо, кого-то огорчили тем, что сразу дали недостаточно большой контракт. Больше всех в течение долго времени был недоволен Мушвиг. Его не устроило наше предложение. Хотя мы предложили ему лучший контракт в клубе.

Мы предложили ему 190 тысяч рублей в месяц – это огромные деньги для медиафутбола. Также мы решили помочь ему с созданием его собственных программ и платить проценты, если они будут удачными. Но такого контракта уже ни у кого не будет.

Если человек недоволен и не принимает лучшее предложение – то это состояние не вернется назад. Мы не будем предлагать Мушвигу продление контракта. Мы делаем его футболистом доступным для переговоров с другими командами. Если предложений не будет, то он доиграет до конца сезона, если сможет психологически выкладываться на поле.

Такие же сомнения по поводу Вадима Черного, потому что ему сделано хорошее предложение, но, мне кажется, что он снизил требования к себе. Он не играет как футболист стартового состава, психологически не готов конкурировать и выходить на замену. Ему нужно взяться за голову и показать, что он действительно хочет играть в «Броуках». Вадим без предкпреждения после матча с 2Drots играл в ЛФЛ без предупреждения. Пока продление контракта ставим на стоп», – заявил президент «БроукБойз».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Броуков»
logoВадим Черный
деньги
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoМушвиг Рзаев
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