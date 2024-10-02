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«Броуки» продали Мушвига в СКА за 250 тысяч рублей

СКА купили Мушвига Рзаева за 250 тысяч рублей.

«Мы продали Мушвига за 250 тысяч рублей. Там есть спортивный директор, который дружит с Мушвигом и тренер, который хотел его взять. Но у них не было денег, и они не делали ему предложение, кто бы что не говорил до этого.

Также не делали предложение Lit Energy. Они рассказали нам об этом. Если предложения и были, то сумма была куда ниже.

Причины ухода уже были не раз всеми донесены – эта история закрыта», – заявили президенты «БроукБойз».

Также клуб заявил, что Вадим Черный остается в «Броуках». Ему делало предложение команда из топ-3 Winline МФЛ.

«Броуки» покупали Мушвига за 60 тысяч из «Денег» – это был первый трансфер в истории медиафутбола за деньги. 

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Броуков»
logoСКА Ростов
logoВадим Черный
деньги
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoМушвиг Рзаев
logoLit Energy
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