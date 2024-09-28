Рзаев перешел в СКА

Мушвиг Рзаев стал игроком СКА.

За команду Басты он будет выступать под 98-м номером.

Ранее защитник выступал за «БроукБойз». Он покинул команду из-за конфликта с президентом клуба Райзеном.

В 5-м сезоне Winline Медиалиги Рзаев провел за «Броуков» 11 матчей и выиграл турнир. В Кубке Медиалиги он сыграл 4 матча.

Рзаев перешел в «БроукБойз » в 2023-м из ФК «Деньги » за 60 тысяч рублей – это первый переход в медиафутболе за деньги.