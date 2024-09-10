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«Броуки» выплатили рекордные премиальные игрокам за победу в Медиалиге

«БроукБойз» выплатили премиальные игрокам за победу в Winline Медиалиге.

Лидеры команды Илья Давыдов, Вадим Черный, Николай Зириков, Павел Яковлев, Жекич, Киря, Гриня, Алишер Рахимов, Мушвиг Рзаев и Антон Соснин получили 300 тысяч рублей. Это рекордные выплаты на одного игрока за победу в сезоне в истории Медиалиги.

Максиму Данилину и Мазуру заплатили по 200 тысяч , Денису Анисимову – 150 тысяч. Табрик получил 130 тысяч, Раджаб Бельга – 100 тысяч. Эдуард Саргсян, Лео Нойер и Кроха заработали по 75 тысяч рублей.

Из 10 млн рублей, которые «БроукБойз» получили за победу в Медиалиге на премии игрокам пошли только 6. Еще 4 млн пошли в бюджет клуба.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
logoАнтон Соснин
logoПавел Яковлев
Денис Анисимов
logoСергей Киряков
logoИлья Мазуров
Николай Зириков
logo«Жекич» Евгений Плешко
logoВадим Черный
logoМаксим Данилин 2001
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoИлья Давыдов
logo«Гриня» Григорий Коробов
logoАлишер Рахимов
logoМушвиг Рзаев
logoТабриз Ибрагимов
logoРаджаб Абукассим
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