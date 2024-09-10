«Броуки» выплатили рекордные премиальные игрокам за победу в Медиалиге

«БроукБойз» выплатили премиальные игрокам за победу в Winline Медиалиге.

Лидеры команды Илья Давыдов, Вадим Черный, Николай Зириков, Павел Яковлев , Жекич, Киря, Гриня, Алишер Рахимов , Мушвиг Рзаев и Антон Соснин получили 300 тысяч рублей. Это рекордные выплаты на одного игрока за победу в сезоне в истории Медиалиги .

Максиму Данилину и Мазуру заплатили по 200 тысяч , Денису Анисимову – 150 тысяч. Табрик получил 130 тысяч, Раджаб Бельга – 100 тысяч. Эдуард Саргсян, Лео Нойер и Кроха заработали по 75 тысяч рублей.

Из 10 млн рублей, которые «БроукБойз » получили за победу в Медиалиге на премии игрокам пошли только 6. Еще 4 млн пошли в бюджет клуба.