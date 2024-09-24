Капитан Fight Nights Аба лег на операцию

Абдулла Абациев пропустит две недели из-за травмы голени.

Аба пропустит матч 5-го тура Winline Кубка Медиалиги против 2Drots . Поединок состоится 27 сентября.

Fight Nights и 2Drots встретятся в третий раз в сезоне. Первый матч завершился победой FN (1:0), второй поединок остался за 2Drots – 0:0 (4:3).

Напомним, 7 сентября в матче с 2Drots Аба получил травму голени. В следующей игре против «Родины Медиа» он вышел на поле, сделав обезболивающий укол. В концовке матча он реализовал пенальти, принесший победу Fight Nights – 2:1.