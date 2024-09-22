2Drots и Fight Nights сойдутся в реванше в 4-м туре Кубка Медиалиги

2Drots сыграют с Fight Nights в 4-м туре Winline Кубка Медиалиги.

Команды встречались между собой во 2-м туре Winline Кубка Медиалиги, и тогда 2Drots победили с минимальным счет (1:0).

Кубок Медиалиги, 4-й тур

22 сентября, воскресенье

2Drots – Fight Nights – 17:00

Составы появятся за час до игры.

Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.