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  • Некит о незасчитанном голе в ворота FN: «Если есть идиоты, кто сомневаются, был гол или нет, я нашел деталь, доказывающую, что он был»
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Некит о незасчитанном голе в ворота FN: «Если есть идиоты, кто сомневаются, был гол или нет, я нашел деталь, доказывающую, что он был»

Некит заявил, что судьи украли у 2Drots гол в матче против Fight Nights.

«Дроты» одержали победу в игре 4-го тура Winline Кубка Медиалиги (0:0, 4:3 Б), но не сумели забить в игровое время.

Во втором тайме арбитр не засчитал гол после удара Максима Фролова головой, посчитав, что мяч не пересек полностью линию ворот.

«Почему от уважаемых судей нет извинений перед нашей командой за то, что лишили нас чистого гола?

Почему в прошлом году уважаемые судьи поддались нытью других команд и извинились за менее очевидную ошибку?

Если есть идиоты, кто сомневаются, был гол или нет, я нашел деталь, которая доказывает, что он был.

Обратите внимание: внизу штанга шире, чем сама линия. Дальше, если у вас есть мозг, вы соедините пазл.

Но судья смотрит повтор 3 секунды, и этого достаточно ему, чтобы принять решение, которое влияет прямым образом на игру.

Я не помню, чтобы в МФЛ кого-то лишали чистого гола, а с нами уже второй раз это происходит, думайте», – написал президент 2Drots.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Некита
logoсудьи
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
logo«Фрол» Максим Фролов
logoНекит 2Drots
Кубок Лиги МФЛ
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