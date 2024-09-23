Fight Nights предложили изменить календарь 5-го тура: «Амкал» и 2Drots играют в Бресте, а соперником FN станет Lit Energy

Дмитрий Шишков предложил внести изменения в календарь Winline Кубка Медиалиги.

Расписание формируется по итогам каждого тура в зависимости от позиций клубов в турнирной таблице.

В 5-м туре Fight Nights встретятся с 2Drots (в третий раз в сезоне), а «Амкал» сыграет с Lit Energy.

«Я так подумал: может чуть-чуть поменять расписание игр? Предложение такое:

Мы с Lit Energy играем в Москве в пятницу на большом «Москвиче» за один миллион рублей, на который поспорили Камил и Миша Литвин!

А «Амкал » играет с 2Drots в Бресте! Я думаю, что такое дерби все захотят увидеть больше, чем наш 100500-й матч с 2D.

Думаю, тут все четыре команды будут за, и лига, мне кажется, будет тоже за. Как любят говорить в лиге: «Медийно? Медийно!» – написал спортивный директор FN Шишков.