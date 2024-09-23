Fight Nights предложили изменить календарь 5-го тура: «Амкал» и 2Drots играют в Бресте, а соперником FN станет Lit Energy
Дмитрий Шишков предложил внести изменения в календарь Winline Кубка Медиалиги.
Расписание формируется по итогам каждого тура в зависимости от позиций клубов в турнирной таблице.
В 5-м туре Fight Nights встретятся с 2Drots (в третий раз в сезоне), а «Амкал» сыграет с Lit Energy.
«Я так подумал: может чуть-чуть поменять расписание игр? Предложение такое:
Мы с Lit Energy играем в Москве в пятницу на большом «Москвиче» за один миллион рублей, на который поспорили Камил и Миша Литвин!
А «Амкал» играет с 2Drots в Бресте! Я думаю, что такое дерби все захотят увидеть больше, чем наш 100500-й матч с 2D.
Думаю, тут все четыре команды будут за, и лига, мне кажется, будет тоже за. Как любят говорить в лиге: «Медийно? Медийно!» – написал спортивный директор FN Шишков.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
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