«Амкал» сыграет с Lit Energy, 2Drots в третий раз – с Fight Nights, реванш «Броуков» и ФК «10». Расписание 5-го тура Кубка Медиалиги
Расписание 5-го тура Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 5-й тур
«Амкал» – Lit Energy
«Родина Медиа» – Lotus
«Чисто Питер» – СКА
Rocket Team – «Титан»
Даты и время матчей станут известны позже.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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