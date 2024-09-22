  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Амкал» сыграет с Lit Energy, 2Drots в третий раз – с Fight Nights, реванш «Броуков» и ФК «10». Расписание 5-го тура Кубка Медиалиги
0

«Амкал» сыграет с Lit Energy, 2Drots в третий раз – с Fight Nights, реванш «Броуков» и ФК «10». Расписание 5-го тура Кубка Медиалиги

Расписание 5-го тура Winline Кубка Медиалиги.

Кубок Медиалиги, 5-й тур

2DrotsFight Nights

«Амкал» – Lit Energy

«БроукБойз» – ФК «10»

«Родина Медиа» – Lotus

DMedia – ФК «Банка»

«Чисто Питер» – СКА

Rocket Team – «Титан»

Даты и время матчей станут известны позже.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
logoСКА Ростов
logoАмкал
logo2Drots
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logoFight Nights
результаты
logoФК 10
календарь
logoЛФК «Титан»
logoЧисто Питер
logoFC DMedia
logoRocket Team
Кубок Лиги МФЛ
logoLit Energy
logoФК Банка
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Мне не очень нравится. Хотелось бы сыграть с разными соперниками». Помазан о втором матче подряд против «Броуков»
сегодня, 20:08
«Приятно играть с такими сильными командами. Готов играть с ними хоть весь сезон». Давыдов о матче с ФК «10»
сегодня, 19:40
2Drots победили в серии буллиталити Fight Nights, «БроукБойз» обыграли ФК «10». Результаты 4-го тура Winline Кубка Медиалиги
сегодня, 19:35
«Броуки» победили «Десятку» на домашнем поле в Одинцове в 4-м туре Кубка Медиалиги
сегодня, 19:03
«Секрет прост: тренируйте, отрабатывайте, и будет успех. Мы уделяем этому время на каждой тренировке». Сычев о шести выигранных сериях буллиталити
сегодня, 18:55
«Мы привыкли, что любой спорный момент судится не в нашу сторону». Стиль о судействе
сегодня, 17:49
«Будем подавать апелляцию. Если за такое удалять, тогда в каждом туре по несколько тренерских удалений должно быть». Смирнов о красной карточке
сегодня, 17:08
«Появился еще один ##### в судейском корпусе». Кузнецов об арбитре матча с FN
сегодня, 16:33
2Drots выиграли у Fight Nights в послематчевой серии буллиталити. 2D пока ни разу не проиграли в Кубке Лиги
сегодня, 16:17
«Чисто Питер» обыграл СКА в серии буллиталити в 4-м туре Кубка Медиалиги. У команды Басты три поражения подряд
сегодня, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-голкипер ФК «Деньги» Печа перешел из Медиалиги в СКА-Хабаровск-2
118 сентября, 11:10
«Амкал» и «Алания» сыграют на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова в 4-м раунде Кубка
17 сентября, 15:25
Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал»
717 сентября, 13:49
«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
812 сентября, 19:38
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
1110 сентября, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
68 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
37 сентября, 15:32
Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
27 сентября, 10:36