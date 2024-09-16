«Я травмировался в игре с 2Drots, столкнулся с Гаучо. Но сделал укольчик и выскочил!» Аба после победы над «РМ»
Fight Nights уступали по ходу матча 3-го тура Winline Кубка Медиалиги, однако в концовке взяли красный мяч и заработали пенальти. 11-метровый реализовал Аба, принесший победу своей команде – 2:1.
«Я получил травму в игре с 2Drots, мы столкнулись с Гаучо. С повреждением пришлось выйти, поэтому участие было под вопросом. Сделал обезболивающий укольчик и выскочил.
Все нормально, хотя я почти неделю не тренировался, нога не позволяла. Сегодня вышел, все получилось, я и команда счастливы. Завтра еду в клинику на полный медосмотр. Планирую к следующему матчу восстановиться.
С «Родиной» повторилась история прошлого сезона, когда мы тоже забили в концовке, но в той игре «РМ» выглядела лучше, а в этой мы во 2-м тайме просто не давали им дышать, гол назревал.
Все думают, что Fight Nights играют только на морально-волевых, но на самом деле у нас много качественных футболистов. Плюс к этому мы рубимся», – сказал хавбек FN в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
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