«Я травмировался в игре с 2Drots, столкнулся с Гаучо. Но сделал укольчик и выскочил!» Аба после победы над «РМ»

Абдулла Абациев поделился впечатлениями после победы над «Родиной Медиа».

Fight Nights уступали по ходу матча 3-го тура Winline Кубка Медиалиги, однако в концовке взяли красный мяч и заработали пенальти. 11-метровый реализовал Аба, принесший победу своей команде – 2:1.

«Я получил травму в игре с 2Drots, мы столкнулись с Гаучо . С повреждением пришлось выйти, поэтому участие было под вопросом. Сделал обезболивающий укольчик и выскочил.

Все нормально, хотя я почти неделю не тренировался, нога не позволяла. Сегодня вышел, все получилось, я и команда счастливы. Завтра еду в клинику на полный медосмотр. Планирую к следующему матчу восстановиться.

С «Родиной » повторилась история прошлого сезона, когда мы тоже забили в концовке, но в той игре «РМ» выглядела лучше, а в этой мы во 2-м тайме просто не давали им дышать, гол назревал.

Все думают, что Fight Nights играют только на морально-волевых, но на самом деле у нас много качественных футболистов. Плюс к этому мы рубимся», – сказал хавбек FN в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.