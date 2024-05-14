Гаджиев не против провести бой Укола и Райзена 10 июля по правилам бокса. Но он хочет организовать этот бой 20 июля в карде Минеев – Исмаилов

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Магомед Исмаилов Winline Медиалига GOATS БроукБойз Fight Nights «Райзен» Артем Кузьмин «Укол» Антон Петровский Медиафутбол

Камил Гаджиев высказался про потенциальный бой Райзена и Укола.

Ранее Райзен вызвал Укола на бой из-за порванной футболки «БроукБойз».

«Интересно ли мне и Fight Nights провести бой между Райзеном и Уколом? Почему бы и нет? 10 июля можно устроить бой по правилам бокса.

Но 20 июля между собой подерутся Минеев и Исмаилов. Можно было бы провести бой Райзена и Укола в этом карде», – заявил президент Fight Nights.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий