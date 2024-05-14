Гаджиев не против провести бой Укола и Райзена 10 июля по правилам бокса. Но он хочет организовать этот бой 20 июля в карде Минеев – Исмаилов
Камил Гаджиев высказался про потенциальный бой Райзена и Укола.
Ранее Райзен вызвал Укола на бой из-за порванной футболки «БроукБойз».
«Интересно ли мне и Fight Nights провести бой между Райзеном и Уколом? Почему бы и нет? 10 июля можно устроить бой по правилам бокса.
Но 20 июля между собой подерутся Минеев и Исмаилов. Можно было бы провести бой Райзена и Укола в этом карде», – заявил президент Fight Nights.