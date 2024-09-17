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Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал»

Ислам Махачев высказался о возможности поиграть в Winline Медиалиге.

– Вы нанесли уверенный удар по мячу. Играете в футбол с Хабибом?

– Да, часто играем по субботам. Если он сейчас был здесь, зашел бы помочь своей команде.

– Есть Медиалига…

– Футбол в Медиалиге сейчас на таком уровне, что опасно играть. Я как-то играл в любительской лиге и травмировал и кисть, и голеностоп. 

Может, после карьеры. Я люблю играть в футбол. Может, за какую-то любительскую команду.

– Не думали создать свою команду?

– Тоже вариант. 

– У Камила Гаджиева есть Fight Nights.

– Можно. У меня много знакомых пацанов хорошо в футбол играют, – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «РБ Спорт»
logoХабиб Нурмагомедов
logoКамил Гаджиев
logoИслам Махачев
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
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