Литвин и Камил Гаджиев готовы поспорить на 1 млн рублей на результат матча Lit Energy – Fight Nights. Команды могут не сыграть друг с другом в этом сезоне

Михаил Литвин и Камил Гаджиев готовы поспорить на миллион рублей.

Вчера стало известно, что Lit Energy встретится с ФК «10» в 3-м туре Winline Кубка Медиалиги. Литвин предложил президенту «Десятки » Азамату Мусагалиеву поспорить на один миллион рублей на победителя матча. Однако конкретный ответ босс ФК «10» пока не дал.

Сегодня Камил Гаджиев записал видеообращение к Литвину и предложил поспорить также на миллион рублей на победителя матча Fight Nights – Lit Energy . Руководитель FN попросил лигу назначить игру против команды Литвина в следующем туре. Михаил предложение Камила принял .

В Кубке Медиалиги календарь тура формируется по результатам предыдущего раунда: лидер турнирной таблицы по итогам каждого тура в следующем матче встречается с командой с шестого места, второе место – с пятым, третье – с четвертым, седьмое – с восьмым, девятое – с 14-м, 10-е – с 13-м, 11-е – с 12-м.

Таким образом, есть вероятность, что Fight Nights и Lit Energy вообще не встретятся в нынешнем розыгрыше Кубка Лиги.