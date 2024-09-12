Литвин и Камил Гаджиев готовы поспорить на 1 млн рублей на результат матча Lit Energy – Fight Nights. Команды могут не сыграть друг с другом в этом сезоне
Вчера стало известно, что Lit Energy встретится с ФК «10» в 3-м туре Winline Кубка Медиалиги. Литвин предложил президенту «Десятки» Азамату Мусагалиеву поспорить на один миллион рублей на победителя матча. Однако конкретный ответ босс ФК «10» пока не дал.
Сегодня Камил Гаджиев записал видеообращение к Литвину и предложил поспорить также на миллион рублей на победителя матча Fight Nights – Lit Energy. Руководитель FN попросил лигу назначить игру против команды Литвина в следующем туре. Михаил предложение Камила принял.
В Кубке Медиалиги календарь тура формируется по результатам предыдущего раунда: лидер турнирной таблицы по итогам каждого тура в следующем матче встречается с командой с шестого места, второе место – с пятым, третье – с четвертым, седьмое – с восьмым, девятое – с 14-м, 10-е – с 13-м, 11-е – с 12-м.
Таким образом, есть вероятность, что Fight Nights и Lit Energy вообще не встретятся в нынешнем розыгрыше Кубка Лиги.
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