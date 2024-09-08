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  • Камил Гаджиев: «Остается психология, если ты сыграл с 2Drots или «Амкалом» вничью, то это ништяк. Но давно уже не так»
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Камил Гаджиев: «Остается психология, если ты сыграл с 2Drots или «Амкалом» вничью, то это ништяк. Но давно уже не так»

Камил Гаджиев не считает, что ничья против 2Drots или «Амкала» – ништяк

– Немного не удержали счет. Насколько обидно так пропускать в конце?

– Меня слово «удержали» немножко смущает. Как будто бы сыграть с 2Drots по нулям – это достижение. Я считаю, что для нашей команды это давно не достижение.

Я не говорю, что мы лучше, но мы и не хуже. Эта психология пока еще имеет место быть. Если ты сыграл с 2Drots или «Амкалом» ничейку, то это ништяк. Давно уже не так.

В плей-офф будет совсем другой разговор. Потому что там эмоции чуть другие. Там нужно побеждать любой ценой. Ребята начинают по-другому играть.    

– Ваша команда в плей-офф смотрится намного сильнее, чем в групповом этапе. С чем это связано?

– Потому что там эмоции. Надо выйти и лечь костьми. А в группе всегда есть какая-то здравая оценка шансов. Типа «здравая». И каждый раз ребята выходят на поле как будто бы не в статусе фаворитов. Вот это нашей команде немножко мешает. Поэтому мы в группе все время барахтаемся, – рассказал президент Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Fight Nights уступили 2Drots (0:1) во 2-м туре Winline Кубка Медиалиги. 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoКамил Гаджиев
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
Кубок Лиги МФЛ
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