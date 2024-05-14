Райзен хочет вызвать Укола на бой из-за порванной футболки «БроукБойз»

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Райзен хочет провести бой против Укола.

«Сегодня звонил помощнику Камила Гаджиева и узнал, какие есть ближайшие турниры, в которых мы могли бы принять участие. Такой турнир есть в июле.

Укол порвал футболку моего клуба, он псих. Законы РФ запрещают любые несанкционированные воздействия, с его лицом я не могу ничего сделать. Я не буду нарушать законы страны, которую я люблю.

Есть лишь одно легитимное поле, в котором мы можем выяснить отношения. Я просто хочу, чтобы его лицо было разбито. Это нормальная возможность – сделать все по правилам», – заявил президент «БроукБойз».

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