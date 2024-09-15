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Известны пары 4-го тура Кубка Лиги

Стало известно расписание 4-го тура Winline Кубка Лиги.

ФК «10» – «Броуки»

2Drots – Fight Nights

«Амкал» – Lotus

Rocket Team – Lit Energy

«Родина Медиа» – ФК «Банка»

«Чисто Питер» – СКА

«Титан» – DMedia 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoСКА Ростов
logoАмкал
logo2Drots
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logoFight Nights
logoФК 10
logoЛФК «Титан»
logoЧисто Питер
logoFC DMedia
logoRocket Team
logoLotus
Кубок Лиги МФЛ
logoLit Energy
logoФК Банка
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