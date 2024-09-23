«Это ужасно, у меня дизмораль, этим мне не нравится календарь. С «Десяткой» все бы рубились, а так – вышли, просто поиграли». Стиль о 3-м матче с FN в сезоне

Алекс Стиль объяснил, чем ему не нравится календарь Winline Кубка Медиалиги.

2Drots обыграли Fight Nights (0:0, 4:3 Б) в 4-м туре – это была их вторая встреча в сезоне.

Команды сыграют друг с другом и в 5-м туре, так как расписание формируется в зависимости от позиций клубов в турнирной таблице.

«Это ужасно. Я услышал сейчас в раздевалке [что опять играем с FN], у меня уже какая-то дизмораль, реально. Этим мне не нравится календарь.

Нет уже какого-то желания... Мы на предсезонке играли с FN, потом в чемпионате, сейчас еще один матч. Сами Fight Nights уже не выходят с таким желанием, рвением.

Играли бы мы сейчас с ФК «10», все были бы заряжены рубиться на 100%. А так – вышли и просто в футбол поиграли.

Это связано с тем, что соперник повторяется. За 1,5-2 месяца играем с ними уже в четвертый раз. Не знаю, как настраиваться на очередной матч с ними», – сказал вингер 2D в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.